В женской уборной уфимского ТЦ поймали «извращенца»

21:26, 22 апр 2025

Посетительница торгового центра в Уфе обнаружила мужчину, который стоял на коленях и заглядывал под кабинку женского туалета, пишет UTV. По словам девушки, незнакомец мог вести скрытую съемку. Как только она вышла, мужчина спешно покинул помещение.

Охрана ТЦ сообщила, что регулярно проводит проверки санузлов, но с подобным инцидентом столкнулась впервые. Специалисты определяют такое поведение как "апскертинг" — одну из форм цифрового сексуального насилия, когда производится скрытая фото- или видеосъемка интимных частей тела без согласия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: UTV