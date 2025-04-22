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Туристы из Магнитогорска заблудились в башкирском лесу

Туристы из Магнитогорска заблудились в башкирском лесу

21:39, 22 апр 2025

В Белорецком районе Башкирии туристы из Магнитогорска — женщина с сыном — заблудились в лесу возле горы Курташ. Инцидент произошел днем 22 апреля. Информацию подтвердили в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС.

Отдыхающие потеряли ориентацию на местности и не сумели найти обратный путь к своему автомобилю. Женщина поддерживала контакт со спасательными службами по телефону, но из-за отсутствия интернет-соединения не могла отправить свои координаты.

На помощь заблудившимся выдвинулись специалисты экстренных служб. К моменту прибытия спасателей мать с ребенком самостоятельно вышли к железнодорожной станции Урал-Тау, где дождались сопровождения к оставленному транспортному средству.

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В Баймакском районе Башкирии на водопаде Гадельша заблудились туристы из Магнитогорска

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Белорецкий район происшествия в Белорецком районе
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