В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 62-летний мужчина

10:41, 23 апр 2025

23 апреля в селе Зирган Мелеузовского района Башкирии полностью выгорело частное подворье. Пожар унес жизнь 62-летнего владельца дома, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Огонь стремительно охватил жилой дом, а затем перекинулся на хозяйственные постройки - баню и сарай. Несмотря на оперативный выезд пожарных расчетов из местной части, к моменту их прибытия территория уже практически полностью выгорела. Спасти строения не удалось.

При проведении разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины в кухонном помещении основного здания.

Примечательно, что это уже второй смертельный случай на пожаре в этом районе за последние 48 часов. Днем ранее в селе Нугуш огонь унес жизни 72-летней женщины и ее 50-летнего сына.

Трагедии происходят на фоне недавнего заявления главы Башкирии Радия Хабирова о росте числа погибших при пожарах, хотя руководитель региона прогнозировал скорое снижение этого показателя.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Стерлитамаке при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ