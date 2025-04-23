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В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 62-летний мужчина

В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 62-летний мужчина

10:41, 23 апр 2025

23 апреля в селе Зирган Мелеузовского района Башкирии полностью выгорело частное подворье. Пожар унес жизнь 62-летнего владельца дома, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Огонь стремительно охватил жилой дом, а затем перекинулся на хозяйственные постройки - баню и сарай. Несмотря на оперативный выезд пожарных расчетов из местной части, к моменту их прибытия территория уже практически полностью выгорела. Спасти строения не удалось.

При проведении разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины в кухонном помещении основного здания.

Примечательно, что это уже второй смертельный случай на пожаре в этом районе за последние 48 часов. Днем ранее в селе Нугуш огонь унес жизни 72-летней женщины и ее 50-летнего сына.

Трагедии происходят на фоне недавнего заявления главы Башкирии Радия Хабирова о росте числа погибших при пожарах, хотя руководитель региона прогнозировал скорое снижение этого показателя.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия в Мелеузовском районе пожар в Мелеузовском районе
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