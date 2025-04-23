Сельхозтехника убила механизатора в Башкирии
14:11, 23 апр 2025
В Аургазинском районе Башкирии 19 апреля произошел смертельный несчастный случай на сельхозугодьях. Как информирует Гострудинспекция РБ, 45-летний механизатор ООО КФХ «Салават» погиб во время полевых работ.
ЧП произошло при обработке земли ротационной бороной — сельскохозяйственная техника наехала на работника, нанеся ему несовместимые с жизнью травмы. Мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время представители Гострудинспекции начали официальное расследование инцидента. Специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины, приведшие к гибели сотрудника предприятия.
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Автор: Семен Подгорный
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