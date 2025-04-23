Мужчина погиб после пожара в многоэтажке Уфы

19:36, 23 апр 2025

В Уфе произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Софьи Перовской. Пламя охватило последний этаж здания, где загорелись вещи на площади 3 квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

До приезда спасателей из дома самостоятельно выбрались 20 человек. Прибывшие на место огнеборцы вывели из задымлённой зоны ещё восемь жильцов — шестерых взрослых и двоих детей.

Из квартиры, где бушевал огонь, пожарные эвакуировали мужчину. Его передали медикам, но спасти не удалось — пострадавший скончался в больнице.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ