13-летний подросток сорвался с высоты 8 метров в Уфе

10:45, 24 апр 2025

За отелем «Hills Garden» в Уфе произошло ЧП — школьник упал с отвесной стены, пролетев вниз 8 метров. Об этом сообщает министр здравоохранения Башкирии.

Пострадавший доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу с множественными переломами. Медики уже связались с федеральным центром по телемедицине и готовят мальчика к хирургическому вмешательству.

Министр Айрат Рахматуллин обратил внимание, что с наступлением теплых дней начинается травмоопасный период — дети больше времени проводят на улице. Он настоятельно рекомендовал родителям обсудить с детьми правила безопасного поведения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ