Пенсионерку не спасли: МЧС сообщило о смертельном пожаре в Чекамагушевском районе Башкирии
11:21, 24 апр 2025
В селе Старокалмашево Чекмагушевского района Башкирии вечером 23 апреля загорелась квартира в двухквартирном доме на улице Нефтяников. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
Огонь быстро добрался до кровли. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 25 квадратных метров и предотвратить распространение пламени на соседнее жилье.
Из горящего помещения спасатели эвакуировали 75-летнюю хозяйку. Несмотря на все усилия медиков скорой помощи по реанимации, пожилая женщина скончалась.
Специалисты устанавливают причины возникновения пожара.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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