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Пенсионерку не спасли: МЧС сообщило о смертельном пожаре в Чекамагушевском районе Башкирии

Пенсионерку не спасли: МЧС сообщило о смертельном пожаре в Чекамагушевском районе Башкирии

11:21, 24 апр 2025

В селе Старокалмашево Чекмагушевского района Башкирии вечером 23 апреля загорелась квартира в двухквартирном доме на улице Нефтяников. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

Огонь быстро добрался до кровли. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 25 квадратных метров и предотвратить распространение пламени на соседнее жилье.

Из горящего помещения спасатели эвакуировали 75-летнюю хозяйку. Несмотря на все усилия медиков скорой помощи по реанимации, пожилая женщина скончалась.

Специалисты устанавливают причины возникновения пожара.

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Мужчина погиб после пожара в многоэтажке Уфы

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чекмагушевский район происшествия в Чекмагушевском районе
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