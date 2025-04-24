В уфимском кафе мать с дочерью получили коктейль с дезинфектором

18:32, 24 апр 2025

В уфимском кафе посетительница и её 11-летняя дочь попали в больницу после того, как бариста добавил в их безалкогольный напиток антисептик. Инцидент произошёл в апреле 2025 года, о чём сообщалось в соцсетях.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по Республике Башкортостан Владимира Архангельского личного доклада о ходе проверки. Речь идёт о предоставлении опасных услуг в заведении общепита.

После употребления напитка с антисептиком женщине и ребёнку потребовалась срочная медицинская помощь — оба получили отравление. Следователи начали процессуальную проверку всех обстоятельств происшествия. Центральный аппарат СК взял расследование на особый контроль и будет следить за каждым шагом башкирских коллег.

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Автор: Семен Подгорный