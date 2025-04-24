В Башкирии водитель «ГАЗели» сбил лося и вылетел в кювет

21:02, 24 апр 2025

На трассе Стерлитамак — Уфа произошло серьезное ДТП с участием дикого животного. Как сообщает региональное Минприроды и экологии, водитель «ГАЗели» не успел среагировать на перебегавшего дорогу лося.

От сильного удара автомобиль отбросило в кювет. Пострадавший водитель сейчас находится в больнице с травмами различной степени тяжести. Для животного столкновение оказалось смертельным — лось погиб на месте.

Экологи оценили ущерб природе в 80 тысяч рублей. В ведомстве напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать особую осторожность, особенно в темное время суток. При столкновении с диким животным необходимо оформлять происшествие как обычное ДТП с вызовом сотрудников ГИБДД.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минэкологии РБ