Водитель Ниссана погиб в лобовом столкновении на трассе в Башкирии

10:13, 25 апр 2025

На трассе Шахтау-Урняк в Ишимбайском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, авария случилась сегодня около 22:00 на третьем километре дороги.

63-летний водитель "Ниссан Х-трейл", двигаясь из Шахтау в сторону Стерлитамака, выехал на встречную полосу. Сначала внедорожник задел "Ладу Гранта", а затем на полной скорости влетел в "БМВ 520".

От полученных травм пенсионер из Стерлитамакского района скончался на месте аварии. 38-летнего водителя немецкой иномарки с травмами доставили в больницу.

Следователи устанавливают причины аварии. По предварительным данным, пожилой водитель не рассчитал маневр при обгоне и не успел вернуться на свою полосу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ