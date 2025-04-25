Водитель в Уфе скончался прямо на дороге после ДТП

15:06, 25 апр 2025

В Уфе произошло ДТП на улице Рудольфа Нуриева. Сегодня днем мужчина, управлявший «Ладой Вестой», внезапно почувствовал недомогание во время движения. В результате он допустил столкновение с движущимся впереди Toyota Land Cruiser Prado.

После аварии водитель отечественного авто вышел на дорогу, но его самочувствие резко ухудшилось, и он упал на асфальт. Очевидцы и прибывшие медики пытались оказать ему помощь и реанимировать, однако спасти мужчину не удалось.

Информацию о происшествии официально подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции Республики Башкортостан.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: БашДТП