Водитель в Уфе скончался прямо на дороге после ДТП
15:06, 25 апр 2025
В Уфе произошло ДТП на улице Рудольфа Нуриева. Сегодня днем мужчина, управлявший «Ладой Вестой», внезапно почувствовал недомогание во время движения. В результате он допустил столкновение с движущимся впереди Toyota Land Cruiser Prado.
После аварии водитель отечественного авто вышел на дорогу, но его самочувствие резко ухудшилось, и он упал на асфальт. Очевидцы и прибывшие медики пытались оказать ему помощь и реанимировать, однако спасти мужчину не удалось.
Информацию о происшествии официально подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции Республики Башкортостан.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: БашДТП
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Водитель грузовика погиб при столкновении с МАЗом на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Уфе три человека оказались в больнице после ДТП с участием иномарок
Происшествия в Башкирии
Кроссоверы столкнулись лоб в лоб в Уфе
Происшествия в Башкирии
В Уфе трамвай №8 при движении задним ходом врезался в Volkswagen Tiguan