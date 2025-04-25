Два человека погибли в лобовом столкновении «Нивы» и КАМАЗа под Уфой

15:16, 25 апр 2025

Смертельная авария произошла сегодня около 14:00 на втором километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, "Шевроле Нива" столкнулась с грузовиком КаМАЗ. Об этом сообщает Госавтоинспекция Уфимского района.

Водитель и пассажир легковушки погибли мгновенно — спасти их не удалось. На место ДТП немедленно выехало руководство Управления Госавтоинспекции для координации работы полицейских.

Сейчас на месте аварии работают эксперты-криминалисты МВД по Республике Башкортостан и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Детали происшествия уточняются правоохранительными органами.

Ранее в Уфимском районе на трассе М-5 "Урал" большегруз Volvo насмерть сбил 69-летнего пешехода. ДТП произошло утром, когда пожилой мужчина шел по обочине дороги

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ