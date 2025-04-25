В Башкирии подросток избил сверстника за попытку остановить драку – выживший пролежал в луже почти сутки и умер в больнице

22:14, 25 апр 2025

В селе Калтасы Республики Башкортостан простились с 15-летним школьником Эмиром Р., который скончался после побоев, полученных от 17-летнего подростка. Инцидент произошел в начале апреля, а в середине месяца мальчик умер, проведя 10 дней в коме. Об этом сообщает отец погибшего в беседе с журналистами КП-Уфа.

Роковое вмешательство в чужой конфликт

Вечером 4 апреля в башкирском селе Калтасы, ученик 9 класса Эмир, отправился на прогулку после отъезда отца в Уфу. В местной кафешке, где обычно собирается молодежь, он стал свидетелем ссоры между двумя парнями, грозившей перерасти в драку.

«Эмир всегда был против таких конфликтов», — рассказывает отец погибшего Рустем.

Мальчик попытался разнять их и даже настоял, чтобы одного из зачинщиков отвели домой. После этого он сам отправился к себе.

Но по пути домой Эмира догнал 17-летний Виктор Н. — один из участников предотвращенной потасовки. По некоторым данным, с ним был ещё один подросток — 17-летний Иван, у которого с Эмиром был давний конфликт из-за отобранного несколько лет назад телефона.

Виктору не понравилось, что младший школьник вмешался в их разборки на глазах у всех. Действуя из чувства мести, он нанес несколько ударов в голову девятикласснику.

«Камера детского сада зафиксировала момент, когда тот его бьет, и Эмир падает. Потом он сам поднялся, зашел за угол, в место, которое с дороги не видно, и там упал в грязь», — сообщил отец мальчика со слов полицейских.

12 часов между жизнью и смертью

Самое страшное, что после избиения 15-летний подросток пролежал без сознания на земле до вечера следующего дня. Никто не увидел мальчика, хотя в 20 метрах стояла четырехэтажка. Место, где упал Эмир, оказалось малолюдным, практически на отшибе.

Когда телефон подростка перестал отвечать, мать начала беспокоиться. Она обзвонила всех его друзей и обратилась в полицию. Правоохранители начали поиски, опрашивая подростков, с которыми Эмир общался в тот вечер.

«Примерно в 5 часов вечера 5 апреля его нашли — в луже, в грязи, окоченевшим. Полицейские пошли к тому самому Ивану, который, по иронии судьбы, живет рядом с четырехэтажкой, возле которой лежал мой сын. Проходя мимо, они случайно заметили лежащего Эмира», — рассказывает убитый горем отец.

К моменту обнаружения у подростка диагностировали тяжелую травму головы и сильное переохлаждение.

Борьба за жизнь и трагический финал

Медики срочно госпитализировали Эмира, а затем с помощью санавиации доставили из Калтасов в больницу Нефтекамска. Врачи диагностировали у мальчика отек мозга — состояние, которое крайне тяжело поддается лечению.

«В больницу несколько раз приезжали медики из Уфы для консультаций, но безрезультатно. Если бы была гематома, можно было бы провести операцию, вскрыть голову, откачать жидкость. А именно отек мозга практически не лечится. Только препараты дают в надежде, что сам отойдет», — объясняет Рустем.

Первые два дня подросток еще реагировал на прикосновения, шевелился. Затем реакции прекратились. Все 10 дней, что Эмир находился в коме, родные надеялись на чудо, верили, что он выкарабкается. Но 15 апреля мальчик скончался, не приходя в сознание.

«Мы надеялись, что, когда он придет в себя, сам расскажет, что произошло. Парень был хороший, спортом занимался, особенно любил баскетбол. Сегодня семь дней, как мы его похоронили», — с горечью говорит отец.

Ход расследования

После смерти подростка к делу подключились сотрудники Следственного комитета. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время 17-летний Виктор находится под домашним арестом, хотя следователи ходатайствовали перед судом о заключении его под стражу.

«Несовершеннолетнему предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд принял решение поместить его под домашний арест», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

Следователи продолжают сбор доказательств. Затем действиям обвиняемого будет дана правовая оценка по более тяжкому составу преступления. Сейчас Виктору вменяют причинение смерти по неосторожности.

Родные погибшего мальчика до сих пор не могут поверить в случившееся. Отец Эмира говорит, что сейчас они желают только одного — чтобы виновные в смерти их ребенка были наказаны по всей строгости закона.

Ранее мы писали о том, что житель Калтасинского района Башкирии спас двух детей из горящей квартиры, взломав дверь топором. Пожар начался, когда 9-летний мальчик поставил пластиковый чайник на плиту. Мать отлучилась всего на пять минут.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети