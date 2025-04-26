На улице Энтузиастов в Уфе инспекторы остановили опасный для движения ВАЗ

13:25, 26 апр 2025

На улице Энтузиастов в Уфе инспекторы ГИБДД задержали 23-летнего водителя, управлявшего технически неисправным автомобилем ВАЗ-2106. Правонарушение зафиксировали во время патрулирования.

Сотрудники ДПС остановили машину, которая представляла угрозу для участников дорожного движения: у транспортного средства выявили критические дефекты тормозной и рулевой систем. Кроме того, водитель допустил нарушение при маневрировании и превысил установленный уровень шума двигателя. Проверка документов показала, что обязательная страховка ОСАГО у молодого человека отсутствует.

По итогам проверки в отношении нарушителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ. Водителю предписано прекратить незаконные действия, а автомобиль отправлен на специализированную стоянку до устранения всех неисправностей и решения страховых вопросов.

Ранее в Уфе водитель почувствовал недомогание за рулем, врезался в Toyota и умер. Инцидент произошел на улице Рудольфа Нуриева. Очевидцы и медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ

Видео: ГАИ по РБ