На улице Энтузиастов в Уфе инспекторы остановили опасный для движения ВАЗ
13:25, 26 апр 2025
На улице Энтузиастов в Уфе инспекторы ГИБДД задержали 23-летнего водителя, управлявшего технически неисправным автомобилем ВАЗ-2106. Правонарушение зафиксировали во время патрулирования.
Сотрудники ДПС остановили машину, которая представляла угрозу для участников дорожного движения: у транспортного средства выявили критические дефекты тормозной и рулевой систем. Кроме того, водитель допустил нарушение при маневрировании и превысил установленный уровень шума двигателя. Проверка документов показала, что обязательная страховка ОСАГО у молодого человека отсутствует.
По итогам проверки в отношении нарушителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ. Водителю предписано прекратить незаконные действия, а автомобиль отправлен на специализированную стоянку до устранения всех неисправностей и решения страховых вопросов.
Ранее в Уфе водитель почувствовал недомогание за рулем, врезался в Toyota и умер. Инцидент произошел на улице Рудольфа Нуриева. Очевидцы и медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.
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