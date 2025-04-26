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Зверёк на ВПП сорвал посадку самолёта из Уфы в Коми

Зверёк на ВПП сорвал посадку самолёта из Уфы в Коми

21:39, 26 апр 2025

Пилоту рейса из Башкирии пришлось экстренно уходить на второй круг в аэропорту Коми - на взлетной полосе внезапно появилось какое-то животное. О случившемся 25 апреля в Усинске, рассказал телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Лайнер, прибывший из столицы Башкортостана, не сумел совершить посадку с первой попытки из-за неожиданного "гостя" на полосе. Какой именно зверь помешал приземлению - неизвестно. В итоге экипаж принял верное решение: самолёт благополучно зашёл на посадку со второй попытки.

Ранее мы писали о том, что при вылете из Внуково самолёт «Победы» пережил столкновение с птицей, ударившейся в стекло кабины пилотов. Экипаж доложил об инциденте, но счёл возможным продолжить рейс до Уфы без возвращения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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