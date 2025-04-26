В Уфе после столкновения автобуса и легковушки пострадали две девочки

21:52, 26 апр 2025

В Уфе на улице Комарова произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 51 и легкового автомобиля Рено Логан. О происшествии сообщает телеграм-канал ГАИ Башкирии.

ДТП случилось сегодня около двух часов дня: автобус «НефАЗ», двигавшийся в сторону центра на втором круге маршрута, догнал и столкнулся с ехавшим в попутном направлении Renault Logan.

Согласно предварительным данным, в момент столкновения в автобусе находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал. Однако две несовершеннолетние пассажирки легковой машины были доставлены в больницу для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее мы писали о том, что в Уфе водитель «Лады Весты» попал в аварию на улице Нуриева из-за внезапного недомогания. Мужчина скончался на месте, несмотря на попытки медиков его реанимировать.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ