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Участник эндуро-гонок в Башкирии получил серьезную травму

Участник эндуро-гонок в Башкирии получил серьезную травму

21:16, 27 апр 2025

Участник эндуро-гонок в Башкирии получил серьезную травму ноги после падения с мотоцикла. Инцидент произошел в воскресенье в Кармаскалинском районе вблизи Голубого озера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Спортсмен не справился с управлением на сложном участке трассы - на крутом спуске он потерял управление и упал. В результате падения мужчина получил тяжелую травму ноги.

На место прибыли сотрудники Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые дежурили на соревнованиях. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь прямо на месте происшествия: зафиксировали поврежденную конечность и аккуратно транспортировали мотогонщика до автомобильной дороги.

После эвакуации из труднодоступного участка лесной трассы пострадавшего передали врачам скорой помощи для дальнейшей медицинской помощи и госпитализации.

Ранее мы писали о том, что в Кармаскалинском районе во время пожара погиб 69-летний мужчина. Трагедия произошла в деревне Орловка. Спасатели обнаружили тело хозяина дома при тушении огня. 

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кармаскалинский район происшествия в Кармаскалинском районе несчастный случай
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