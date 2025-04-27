Участник эндуро-гонок в Башкирии получил серьезную травму
21:16, 27 апр 2025
Участник эндуро-гонок в Башкирии получил серьезную травму ноги после падения с мотоцикла. Инцидент произошел в воскресенье в Кармаскалинском районе вблизи Голубого озера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
Спортсмен не справился с управлением на сложном участке трассы - на крутом спуске он потерял управление и упал. В результате падения мужчина получил тяжелую травму ноги.
На место прибыли сотрудники Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые дежурили на соревнованиях. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь прямо на месте происшествия: зафиксировали поврежденную конечность и аккуратно транспортировали мотогонщика до автомобильной дороги.
После эвакуации из труднодоступного участка лесной трассы пострадавшего передали врачам скорой помощи для дальнейшей медицинской помощи и госпитализации.
Ранее мы писали о том, что в Кармаскалинском районе во время пожара погиб 69-летний мужчина. Трагедия произошла в деревне Орловка. Спасатели обнаружили тело хозяина дома при тушении огня.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Сельхозтехника убила механизатора в Башкирии