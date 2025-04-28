В Башкирии мужчина погиб при пожаре в сарае

11:10, 28 апр 2025

В селе Илькашево Чишминского района Башкирии вечером загорелся бревенчатый сарай с мансардой, сообщает региональное управление МЧС. К приезду огнеборцев постройку полностью охватило огнем. Пожарным удалось потушить огонь на площади 12 квадратных метров и спасти соседние здания.

На диване в сарае обнаружили тело 37-летнего мужчины. Выяснилось, что погибший гостил у друга. После совместных возлияний попросился переночевать в хозяйственной постройке.

Хозяева заметили пожар, когда сарай уже был охвачен открытым пламенем. По словам дознавателя МЧС Эдуарда Валешина, наиболее вероятная причина трагедии - неосторожность при курении. Роковая сигарета, выпивка и сон в неположенном месте стоили мужчине жизни.

Ранее мы писали о том, что в селе Старокалмашево при пожаре в двухквартирном доме погибла 75-летняя женщина. Несмотря на эвакуацию и усилия медиков, спасти пенсионерку не удалось.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ