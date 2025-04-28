В Башкирии водитель врезался в дерево из-за приступа эпилепсии

14:18, 28 апр 2025

В Ишимбае автомобиль на полном ходу протаранил дерево после того, как у водителя случился эпилептический приступ. Инцидент произошёл в минувшие выходные, сообщил в своём телеграм-канале глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

В результате аварии пострадали двое - взрослый пассажир и ребёнок. Пострадавших оперативно доставили в районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. После осмотра специалисты приняли решение не госпитализировать пациентов.

Ранее мы писали о том, что в Ишимбае осудили мужчину, до смерти избившего сожительницу. Женщина три месяца провела в реанимации, но спасти её не удалось. Преступник проведёт 10 лет в колонии строгого режима и выплатит компенсацию.

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Автор: Семен Подгорный