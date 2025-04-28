Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии водитель врезался в дерево из-за приступа эпилепсии

В Башкирии водитель врезался в дерево из-за приступа эпилепсии

14:18, 28 апр 2025

В Ишимбае автомобиль на полном ходу протаранил дерево после того, как у водителя случился эпилептический приступ. Инцидент произошёл в минувшие выходные, сообщил в своём телеграм-канале глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

В результате аварии пострадали двое - взрослый пассажир и ребёнок. Пострадавших оперативно доставили в районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. После осмотра специалисты приняли решение не госпитализировать пациентов.

Ранее мы писали о том, что в Ишимбае осудили мужчину, до смерти избившего сожительницу. Женщина три месяца провела в реанимации, но спасти её не удалось. Преступник проведёт 10 лет в колонии строгого режима и выплатит компенсацию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе после столкновения автобуса и легковушки пострадали две девочки

Читайте также:

В Уфе после столкновения автобуса и легковушки пострадали две девочки
Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбай происшествия в Ишимбае дтп в Ишимбае
Читайте также

В Уфе трамвай №8 при движении задним ходом врезался в Volkswagen Tiguan
Происшествия в Башкирии
В Уфе трамвай №8 при движении задним ходом врезался в Volkswagen Tiguan
В Башкирии подросток на мотоцикле врезался в школьный автобус
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подросток на мотоцикле врезался в школьный автобус
«Водитель уснул»: три человека пострадали в ДТП на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
«Водитель уснул»: три человека пострадали в ДТП на трассе в Башкирии
Водитель и пассажир пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Водитель и пассажир пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен