Пропавшего 11-летнего мальчика из Башкирии нашли в Челябинской области

22:26, 28 апр 2025

Вечером 23 апреля в Иглинском районе Башкирии 11-летний мальчик ушёл гулять и не вернулся домой - на связь он перестал выходить около девяти часов вечера. О случившемся сообщили обеспокоенные родственники. К поискам сразу подключились полиция и добровольцы, которые в течение четырёх дней распространяли ориентировки в социальных сетях и рассылали информацию по различным каналам. Искали ребёнка с плотным телосложением, ростом примерно 140 сантиметров, в чёрной кофте с капюшоном, тёмных штанах и бело-голубых кроссовках.

Известно, что мальчик уже однажды уходил из дома, но тогда удалось найти его быстро. После смерти матери около трёх лет назад его воспитывает отчим, работающий вахтовым методом на севере, и во время отъезда взрослого за ребёнком присматривает бабушка. По словам источника, близкого к семье, версия о возможной поездке Коли в Уфу рассматривалась с первых часов после исчезновения - ранее он уже пытался отправиться в столицу Башкирии.

Однако дальнейшие события развивались иначе. Как подтвердили представители полиции и поискового отряда, мальчика обнаружили 27 апреля уже за пределами республики - в городе Миньяр Челябинской области. Местные жители, заметившие подростка, опознали его по фото из ориентировок и сообщили на горячую линию «Поиск детей-Уфа». Информация была оперативно передана сотрудникам уголовного розыска, которые и нашли пропавшего ребёнка.

По данным источников, на момент обнаружения мальчик доехал до Челябинской области на попутных машинах. О причинах его поступка и подробностях перемещения пока не сообщается. Сейчас подросток вернулся домой.

Ранее мы писали о том, что в Иглинском районе республики завершено расследование дела о нападении на подростков. Трое мужчин предстанут перед судом за избиение и похищение несовершеннолетних в апреле 2024 года

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети