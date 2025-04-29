Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Ермекеевском районе при пожаре в доме погибли 83-летняя женщина и её сын

В Ермекеевском районе при пожаре в доме погибли 83-летняя женщина и её сын

09:06, 29 апр 2025

В селе Рятамак Ермекеевского района ночью произошёл пожар в одной из квартир двухквартирного дома на улице Коммунистическая, сообщает МЧС России.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 66 квадратных метров. В ходе тушения были обнаружены тела 83-летней женщины и её 48-летнего сына.

На место происшествия прибыл прокурор района Руслан Хасанов - он координировал работу правоохранителей и спецслужб.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, дело находится под контролем прокуратуры.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии пожар унес жизнь 55-летнего мужчины. Ночью 17 марта в деревне Тарказы Ермекеевского района сгорел частный дом. Вероятная причина трагедии – неосторожное курение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии мужчина погиб при пожаре в сарае

Читайте также:

В Башкирии мужчина погиб при пожаре в сарае
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Ермекеевский район происшествия в Ермекеевском районе пожар в Ермекеевском районе
Читайте также

МЧС Башкирии сообщило о гибели мужчины при пожаре в Янаульском районе
Происшествия в Башкирии
МЧС Башкирии сообщило о гибели мужчины при пожаре в Янаульском районе
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла 39-летняя женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла 39-летняя женщина
Мать с сыном стали жертвами пожара в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Мать с сыном стали жертвами пожара в Башкирии
В Башкирии ночью в бане сгорел мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ночью в бане сгорел мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен