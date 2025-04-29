В Ермекеевском районе при пожаре в доме погибли 83-летняя женщина и её сын

09:06, 29 апр 2025

В селе Рятамак Ермекеевского района ночью произошёл пожар в одной из квартир двухквартирного дома на улице Коммунистическая, сообщает МЧС России.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 66 квадратных метров. В ходе тушения были обнаружены тела 83-летней женщины и её 48-летнего сына.

На место происшествия прибыл прокурор района Руслан Хасанов - он координировал работу правоохранителей и спецслужб.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, дело находится под контролем прокуратуры.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии пожар унес жизнь 55-летнего мужчины. Ночью 17 марта в деревне Тарказы Ермекеевского района сгорел частный дом. Вероятная причина трагедии – неосторожное курение.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ