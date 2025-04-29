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Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся под Уфой

Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся под Уфой

10:46, 29 апр 2025

Сегодня утром в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с пассажирским автобусом - сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса марки «Ютонг», следовавшего по маршруту № 585 из Большеустьикинского в Уфу через санаторий «Карагай», не справился с управлением. В результате транспорт съехал с трассы Алексеевка - 8 Марта в кювет и опрокинулся.

В момент происшествия в салоне был только водитель, он не пострадал. Обстоятельства выясняют инспекторы ГАИ.

Ранее два человека погибли в столкновении "Нивы" и КаМАЗа под Уфой. Смертельная авария произошла днем на 2-м километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе дтп в Уфимском районе
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