Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся под Уфой
10:46, 29 апр 2025
Сегодня утром в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с пассажирским автобусом - сообщает республиканская Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса марки «Ютонг», следовавшего по маршруту № 585 из Большеустьикинского в Уфу через санаторий «Карагай», не справился с управлением. В результате транспорт съехал с трассы Алексеевка - 8 Марта в кювет и опрокинулся.
В момент происшествия в салоне был только водитель, он не пострадал. Обстоятельства выясняют инспекторы ГАИ.
Ранее два человека погибли в столкновении "Нивы" и КаМАЗа под Уфой. Смертельная авария произошла днем на 2-м километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк.
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