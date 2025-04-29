Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе внедорожник перевернулся после ДТП с легковушкой

В Уфе внедорожник перевернулся после ДТП с легковушкой

21:26, 29 апр 2025

Вечером 28 апреля на выезде из Уфы в сторону аэропорта столкнулись «Дэу Нексия» и «Мицубиси ЛД-200».

Как информирует городской отдел ГАИ, 44-летний водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением и допустил столкновение с «Мицубиси», которым управлял 40-летний мужчина. В результате удара японский внедорожник опрокинулся на крышу. К счастью, обошлось без пострадавших - повреждения получили только машины.

 

 

По сводке ГАИ, за сутки в Уфе зарегистрировано 37 аварий: в одной из них травмирован человек. За день инспекторы пресекли 325 нарушений, из которых 20 – за непристёгнутые ремни, 24 – за непропуск пешеходов.

Ранее в Уфе на Комарова автобус №51 столкнулся с Renault Logan. Пострадали две несовершеннолетние пассажирки легкового автомобиля.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся под Уфой

Читайте также:

Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся под Уфой
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
Человек и закон в Башкирии
В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
В Гафурийском районе Башкирии 22-летний водитель погиб в ДТП
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе Башкирии 22-летний водитель погиб в ДТП
В Уфе трамвай №8 при движении задним ходом врезался в Volkswagen Tiguan
Происшествия в Башкирии
В Уфе трамвай №8 при движении задним ходом врезался в Volkswagen Tiguan
В Уфе «Приора» врезалась в электросамокат с двумя подростками
Происшествия в Башкирии
В Уфе «Приора» врезалась в электросамокат с двумя подростками


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен