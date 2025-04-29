В Уфе внедорожник перевернулся после ДТП с легковушкой

21:26, 29 апр 2025

Вечером 28 апреля на выезде из Уфы в сторону аэропорта столкнулись «Дэу Нексия» и «Мицубиси ЛД-200».

Как информирует городской отдел ГАИ, 44-летний водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением и допустил столкновение с «Мицубиси», которым управлял 40-летний мужчина. В результате удара японский внедорожник опрокинулся на крышу. К счастью, обошлось без пострадавших - повреждения получили только машины.

По сводке ГАИ, за сутки в Уфе зарегистрировано 37 аварий: в одной из них травмирован человек. За день инспекторы пресекли 325 нарушений, из которых 20 – за непристёгнутые ремни, 24 – за непропуск пешеходов.

Ранее в Уфе на Комарова автобус №51 столкнулся с Renault Logan. Пострадали две несовершеннолетние пассажирки легкового автомобиля.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе