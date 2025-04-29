На станции Карагайка в Башкирии потушили пожар в грузовом тепловозе

21:33, 29 апр 2025

В Куюргазинском районе Башкирии, на железнодорожной станции Карагайка, сегодня произошло возгорание в моторном отсеке грузового тепловоза, который тянул 69 вагонов по маршруту Стерлитамак - Оренбург. О происшествии сообщил региональный МЧС.

Благодаря оперативной работе пожарных огонь был ликвидирован, пострадавших нет.

По словам представителей МЧС Башкирии, движение поездов не нарушено, на место отправлен резервный локомотив.

Ранее мы писали о том, что в селе Ильникеево Куюргазинского района утром в кирпичном доме вспыхнул пожар, унесший жизнь 70-летнего пенсионера. Причина - возможное нарушение пожарной безопасности при курении.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ