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В Уфе ребёнок едва не утонул в озере из-за любопытства

В Уфе ребёнок едва не утонул в озере из-за любопытства

22:08, 30 апр 2025

В Уфе на озере Кашкадан 11-летний мальчишка чуть не ушёл под воду, сообщает управление гражданской защиты города. Школьник, гуляя без присмотра взрослых, решил дотянуться до воды с помоста. Наклонился - и в следующий момент уже барахтался в водоеме.

К счастью, прохожие заметили тонущего ребёнка и тут же бросились на помощь. Вытащили мальчика на берег. Прибывшие спасатели передали его медикам. Промокший и напуганный школьник сейчас находится под наблюдением врачей.

Спасатели напоминают: детям категорически запрещено находиться у водоёмов без сопровождения взрослых. Беда может случиться за считанные секунды.

Ранее мы писали о том, что двоих детей госпитализировали после ДТП с пассажирским автобусом №51 в Уфе. На улице Комарова автобус столкнулся с попутным Renault Logan. В салоне автобуса находились 10 человек.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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