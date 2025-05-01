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Пьяный водитель без прав врезался в забор в Уфе

Пьяный водитель без прав врезался в забор в Уфе

20:02, 01 май 2025

В Уфе мужчина устроил аварию на Первомайской улице. За рулём Lada Largus оказался водитель без водительского удостоверения. Он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

ДТП произошло около двух часов дня. Автомобиль получил механические повреждения, никто из людей не пострадал.

Как рассказали в правоохранительных органах, водитель был пьян. Освидетельствование показало 1,081 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На мужчину составили административный материал.

Ранее мы писали о том, что на дороге из Уфы в аэропорт водитель «Дэу» не справился с управлением и врезался в «Мицубиси». Японский внедорожник опрокинулся, обошлось без жертв.

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В Уфе после столкновения автобуса и легковушки пострадали две девочки

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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