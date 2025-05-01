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На трассе М-7 в Башкирии столкнулись три грузовика

На трассе М-7 в Башкирии столкнулись три грузовика

21:59, 01 май 2025

Днем 1 мая на 1221 километре федеральной трассы М-7 в Дюртюлинском районе произошла авария с участием трех грузовых автомобилей.

Как сообщает Госавтоинспекция Башкирии, 63-летний водитель «Дафа», следовавший из Москвы в сторону Уфы, столкнулся с остановившимся впереди грузовиком «Фав». От удара этот автомобиль отбросило на еще одну стоящую машину - «КамАЗ». В результате происшествия водитель фуры «Даф» и его пассажир получили серьезные травмы и были госпитализированы.

По данным ГУ МЧС по региону, спасателям пришлось использовать гидравлическое оборудование для извлечения пострадавших. Сейчас их состояние оценивается как тяжелое. Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП.

Напомним, ранее на трассе М-7 в Дюртюлинском районе столкнулись Lada Granta и Renault Logan. Пострадавших нет, на место оперативно прибыли спасатели.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Дюртюлинский район дтп в Дюртюлинском районе
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