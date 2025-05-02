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В Башкирии оползень перекрыл маршрут для сплавов на Инзере

В Башкирии оползень перекрыл маршрут для сплавов на Инзере

12:04, 02 май 2025

На реке Большой Инзер в Белорецком районе Башкирии спасатели устранили завал из деревьев, который образовался после оползня. Об этом сообщил председатель Госкомитета по ЧС республики Кирилл Первов.

Оползень сошёл рядом с селом Карталинская запань. Деревья перегородили популярный маршрут для сплавов, создав опасность для туристов. После сообщения от очевидцев группа спасателей быстро прибыла к месту происшествия на катамаране. Специалисты полностью расчистили русло реки, убрав все препятствия.

Кирилл Первов напомнил - перед любым сплавом по реке необходимо внимательно изучать маршрут и пройти обязательную регистрацию на сайте МЧС или Госкомитета по ЧС. Он подчеркнул, что это поможет сохранить жизнь и здоровье туристов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Белорецкий район происшествия в Белорецком районе
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