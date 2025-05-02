В Уфе задержали двух мужчин за серию уличных грабежей с интервалом в час

23:32, 02 май 2025

В Уфе двое мужчин с криминальным прошлым устроили серию уличных грабежей. В полицию обратились две жертвы, которые подверглись нападению с разницей всего в один час. Об этом сообщили в правоохранительных органах города.

Выяснилось, что злоумышленники действовали по одной схеме - подходили к прохожим, провоцировали конфликт, а затем один из них применял физическую силу и требовал ценные вещи. На улице 50-летия Октября от рук преступников пострадал 47-летний мужчина, лишившийся мобильника, наушников и 2 тысяч рублей. Второй жертвой стал 34-летний уфимец, у которого на улице Кирова отобрали телефон.

Оперативники быстро вычислили подозреваемых - ими оказались местные жители 32 и 33 лет, ранее имевшие проблемы с законом. Задержанные во всем сознались, объяснив свои действия алкогольным опьянением. Похищенные вещи возвращены владельцам.

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Автор: Семен Подгорный