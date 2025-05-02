Пятеро туристов на байдарках перевернулись на Айгирских порогах в Башкирии

23:40, 02 май 2025

В Белорецком районе Башкирии пять туристов оказались в смертельной опасности во время сплава по реке Малый Инзер. Инцидент произошел накануне, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Туристическая группа из Москвы и Санкт-Петербурга отправилась в путешествие из деревни Бердагулово. На участке "Айгирские пороги" байдарки не выдержали напора стремительного течения и перевернулись. Пятеро путешественников оказались в ледяной воде без возможности самостоятельно выбраться.

Спасатели, дежурившие в районе порогов, тут же отреагировали на происшествие. С помощью двухместного катамарана они вытащили из воды всех пострадавших и доставили к месту их лагеря. Никто из туристов не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС