Пятеро туристов на байдарках перевернулись на Айгирских порогах в Башкирии
23:40, 02 май 2025
В Белорецком районе Башкирии пять туристов оказались в смертельной опасности во время сплава по реке Малый Инзер. Инцидент произошел накануне, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Туристическая группа из Москвы и Санкт-Петербурга отправилась в путешествие из деревни Бердагулово. На участке "Айгирские пороги" байдарки не выдержали напора стремительного течения и перевернулись. Пятеро путешественников оказались в ледяной воде без возможности самостоятельно выбраться.
Спасатели, дежурившие в районе порогов, тут же отреагировали на происшествие. С помощью двухместного катамарана они вытащили из воды всех пострадавших и доставили к месту их лагеря. Никто из туристов не пострадал.
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