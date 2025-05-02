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В Башкирии сбежавшего из машины пациента психбольницы нашли замёрзшим в лесу

В Башкирии сбежавшего из машины пациента психбольницы нашли замёрзшим в лесу

23:50, 02 май 2025

В Башкирии завершились поиски 36-летнего мужчины, пропавшего 10 апреля во время сильной метели. Житель Кармаскалинского района Ильмир Я. найден мертвым, о чем сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт Башкортостан» в своих социальных сетях.

Происшествие случилось утром 10 апреля. Отец вез сына, страдающего психическим заболеванием, в уфимскую больницу из-за внезапного обострения. Предположительно, направлялись они в медучреждение в Базилевке. По всей республике в этот день бушевала сильнейшая метель, серьезно ухудшая видимость на дорогах.

В пути состояние Ильмира резко ухудшилось - в машине мужчина начал кричать и срывать с себя одежду. Отец попытался успокоить сына и начал притормаживать. В этот момент Ильмир выпрыгнул из движущегося автомобиля и скрылся в лесу.

Поняв, что самостоятельно найти сына в таких погодных условиях невозможно, отец обратился в полицию. Время работало против пропавшего - полураздетый мужчина, нуждавшийся в медицинской помощи и не понимающий происходящего, оказался один на один с непогодой.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели и добровольцы из поискового отряда. Несколько групп методично прочесывали окрестные поля и леса. Но, несмотря на все усилия, спасти Ильмира не удалось.

Тело пропавшего обнаружили только поздним вечером того же дня. По информации источника, близкого к ситуации, причиной смерти предварительно названо переохлаждение.

«Найден, погиб» - такой короткой и трагичной фразой волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» подвели итог поисковой операции в своих социальных сетях.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: «Лиза Алерт»
Теги: Кармаскалинский район происшествия в Кармаскалинском районе
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