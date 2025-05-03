Уфимка сгорела заживо в собственной квартире

12:48, 03 май 2025

В многоэтажке на улице Правды в Демском районе Уфы сегодня утром вспыхнул пожар. Пламя охватило кухню и комнату квартиры на первом этаже, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Спасатели оперативно прибыли на вызов и вынесли из горящего помещения 44-летнюю хозяйку. Несмотря на усилия медиков, женщину спасти не удалось.

В ходе операции огнеборцы эвакуировали пятерых жильцов, включая одного ребёнка. Ещё пятеро выбрались из задымленного здания самостоятельно.

На месте происшествия работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют причину возгорания и все обстоятельства трагического инцидента.

Ранее в Уфе мужчина скончался в больнице после пожара в многоэтажке на улице Софьи Перовской. Огонь охватил верхний этаж, откуда пожарные эвакуировали пострадавшего и еще 8 жильцов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ