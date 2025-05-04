Житель башкирской деревни попал в больницу после нападения медведя

12:54, 04 май 2025

В деревне Шарипово Абзелиловского района медведь напал на местного жителя. Об этом только что сообщили в министерстве экологии Башкирии.

Атака косолапого произошла в населённом пункте, расположенном на границе с Белорецким районом. Местность там горно-лесная, территория относится к охотничьим угодьям.

Пострадавший сейчас находится в больнице. На место уже выехал госинспектор республиканского минэкологии Ильнур Султанов для установления всех обстоятельств инцидента.

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Автор: Семен Подгорный