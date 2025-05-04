В Башкирии медведь растерзал 70-летнего мужчину - врачи борются за его жизнь

18:11, 04 май 2025

Медики Белорецкой центральной районной клинической больницы сражаются за жизнь пожилого пациента, ставшего жертвой нападения дикого зверя. Информацию об этом подтвердил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Пенсионер поступил в реанимацию с критическими повреждениями после встречи с медведем в деревне Шарипово Абзелиловского района. У пострадавшего диагностирован комплекс тяжелейших травм - множественные переломы и обширные рваные раны по всему телу.

Состояние 70-летнего мужчины оценивается как крайне тяжелое. Бригада медиков делает всё возможное, чтобы стабилизировать пациента.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ