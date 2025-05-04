Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии медведь растерзал 70-летнего мужчину - врачи борются за его жизнь

В Башкирии медведь растерзал 70-летнего мужчину - врачи борются за его жизнь

18:11, 04 май 2025

Медики Белорецкой центральной районной клинической больницы сражаются за жизнь пожилого пациента, ставшего жертвой нападения дикого зверя. Информацию об этом подтвердил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Пенсионер поступил в реанимацию с критическими повреждениями после встречи с медведем в деревне Шарипово Абзелиловского района. У пострадавшего диагностирован комплекс тяжелейших травм - множественные переломы и обширные рваные раны по всему телу.

Состояние 70-летнего мужчины оценивается как крайне тяжелое. Бригада медиков делает всё возможное, чтобы стабилизировать пациента.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель башкирской деревни попал в больницу после нападения медведя

Читайте также:

Житель башкирской деревни попал в больницу после нападения медведя
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Белорецкий район нападение медведя
Читайте также

В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
В Башкирии мужчина чудом выжил после встречи с медведицей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина чудом выжил после встречи с медведицей
Житель башкирской деревни попал в больницу после нападения медведя
Происшествия в Башкирии
Житель башкирской деревни попал в больницу после нападения медведя
Пенсионер попал под колёса фуры на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Пенсионер попал под колёса фуры на трассе в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен