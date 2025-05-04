В Башкирии пьяный байкер чуть не разбился, удирая от полиции

21:18, 04 май 2025

В Башкирии устроили ночную погоню за мотоциклистом, который на скорости 200 км/ч пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщил глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов 3 мая.

Патруль заметил лихача под Нефтекамском около трёх часов ночи. Мотоциклист мчался на запредельной скорости, что сразу привлекло внимание полицейских. Когда стражи порядка потребовали остановиться, байкер только прибавил газу.

Экстремал неоднократно вылетал на полосу встречного движения, рискуя не только своей жизнью.

Финал гонки наступил в селе Крым-Сараево, куда успел добраться нарушитель. Там 31-летний мужчина всё-таки сдался полицейским. Выяснилось, что ранее его уже ловили за рулём в нетрезвом виде, а теперь ему грозит уже уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ