Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии пьяный байкер чуть не разбился, удирая от полиции

В Башкирии пьяный байкер чуть не разбился, удирая от полиции

21:18, 04 май 2025

В Башкирии устроили ночную погоню за мотоциклистом, который на скорости 200 км/ч пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщил глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов 3 мая.

Патруль заметил лихача под Нефтекамском около трёх часов ночи. Мотоциклист мчался на запредельной скорости, что сразу привлекло внимание полицейских. Когда стражи порядка потребовали остановиться, байкер только прибавил газу.

Экстремал неоднократно вылетал на полосу встречного движения, рискуя не только своей жизнью.

Финал гонки наступил в селе Крым-Сараево, куда успел добраться нарушитель. Там 31-летний мужчина всё-таки сдался полицейским. Выяснилось, что ранее его уже ловили за рулём в нетрезвом виде, а теперь ему грозит уже уголовное дело.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Бирске погоня за пьяным водителем закончилась аварией

Читайте также:

В Бирске погоня за пьяным водителем закончилась аварией
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Нефтекамск погоня
Читайте также

В Башкирии подросток на мотоцикле врезался в школьный автобус
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подросток на мотоцикле врезался в школьный автобус
В Башкирии нетрезвый водитель пытался уйти от ДПС и попал в ДТП
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нетрезвый водитель пытался уйти от ДПС и попал в ДТП
В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
Человек и закон в Башкирии
В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
В Башкирии полицейские устроили погоню за пьяным водителем
Происшествия в Башкирии
В Башкирии полицейские устроили погоню за пьяным водителем


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен