В Башкирии пожар унес жизни двух человек в селе Ургуш

09:10, 05 май 2025

В селе Ургуш Караидельского района Башкирии ночной пожар привел к гибели двух человек. Как сообщает ГУ МЧС России по республике, сигнал о возгорании на частном подворье поступил в экстренные службы около двух часов ночи.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя уже полностью охватило два дома (один из которых был нежилой) и три хозяйственные постройки. В ходе тушения в комнате жилого дома были обнаружены тела 43-летнего мужчины и 39-летней женщины.

Несмотря на усилия пожарных, имущество спасти не удалось - всё сгорело полностью. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ