В результате пожара на кухне квартиры в Уфе погиб 63-летний мужчина

10:27, 05 май 2025

В Уфе минувшей ночью произошёл смертельный пожар в многоэтажке на улице Рихарда Зорге. Как сообщает МЧС по Республике Башкортостан, огонь вспыхнул на кухне двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже.

Пожарные прибыли на место происшествия через 4 минуты после сигнала о возгорании. В горящем помещении был обнаружен 63-летний хозяин жилища, который к моменту приезда спасателей уже скончался.

До появления огнеборцев из здания самостоятельно выбрались восемь жильцов, включая одного ребёнка. Площадь возгорания составила всего 2 квадратных метра.

Сейчас на месте трагедии работает дознаватель МЧС России, которому предстоит выяснить точные причины возникновения пожара и все обстоятельства гибели мужчины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ