В Башкирии нашли тело пропавшего туриста: он утонул при прохождении порогов

16:40, 05 май 2025

На реке Малый Инзер в Белорецком районе обнаружили тело мужчины. По данным ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан, погибший - 69-летний турист из Свердловской области, который днем ранее выпал с катамарана при прохождении "Айгирских порогов".

Трагедия произошла в группе из 12 человек, которые не зарегистрировали свой маршрут у спасателей. Туристы уже миновали участок, где дежурили сотрудники МЧС, когда пожилой мужчина оказался в воде.

Сначала турист держался за катамаран, но товарищи не смогли вытащить его обратно на борт. Через некоторое время спасательный жилет слетел с пострадавшего, и его унесло стремительным течением.

На поиски выдвинулись спасатели Госкомитета РБ по ЧС, которые несли дежурство поблизости. Сначала они обнаружили только спасательный жилет пропавшего.

Сегодня тело туриста нашли в четырех километрах ниже по течению от места происшествия. К расследованию обстоятельств трагедии подключилась оперативно-следственная группа, которая устанавливает все детали случившегося.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ