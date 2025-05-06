В Башкирии водитель "Лады" утонул в овраге с талой водой

09:39, 06 май 2025

В Абзелиловском районе Башкирии 51-летний мужчина погиб, утонув в залитом талой водой овраге. Инцидент случился на первом километре дороги Элеватор - Нижнее Абдряшево. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся в воде. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - мужчина скончался до прибытия медицинской помощи.

Сотрудники ГАИ начали проверку по факту происшествия. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств аварии.

Ранее мы писали о том, что в деревне на границе Абзелиловского и Белорецкого районов Башкирии произошло нападение медведя на человека.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ