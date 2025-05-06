В Башкирии ищут 24-летнего парня, от которого остались только ботинки на берегу

09:52, 06 май 2025

В Белорецком районе Башкирии пропал 24-летний Никита Швецков. Молодой человек исчез 1 апреля после пьяных посиделок у реки Белая в селе Сосновка. На берегу нашли только его обувь. К поискам подключились волонтёры "Лиза Алерт" и полиция.

24-летний житель башкирского села Сосновка, ушёл в неизвестном направлении почти месяц назад. По данным источников, близких к поисковой операции, молодой человек в последнее время злоупотреблял спиртным. Из-за этого родители забрали его от жены обратно в родительский дом, пытаясь контролировать и не пускать на алкогольные "тусовки".

Однако 1 апреля Никита всё-таки сбежал из дома и отправился выпивать с местными на берегу реки Белая. По свидетельствам односельчан, в какой-то момент парень уснул прямо на земле, а компания не смогла его разбудить и ушла. Когда они вернулись, Никиты уже не было.

Родственники сначала пытались найти беглеца самостоятельно, но после трёх дней безуспешных поисков пришлось обратиться в полицию. На берегу реки обнаружили только ботинки пропавшего - единственное вещественное доказательство его пребывания там.

Сейчас к поискам подключены добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт", которые отмечают, что молодой человек нуждается в медицинской помощи. Ситуация осложняется близостью реки к месту исчезновения.

Приметы мужчины: рост - 180 см, среднего телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения был одет в тёмную куртку, чёрную футболку, тёмные спортивные штаны.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Никиты Швецкова, просят позвонить на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" по телефону 8-800-700-54-52 или сообщить в службу 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Лиза Алерт