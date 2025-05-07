Пять рейсов в Москву отменены, ещё семь бортов вынужденно сели в Уфе

09:54, 07 май 2025

Уфимский аэропорт стал временным пристанищем для нескольких самолётов и сообщил об отмене пяти московских рейсов из-за ограничений в воздушном пространстве над Центральной Россией. Информацию подтвердила пресс-служба авиаузла утром 7 мая.

По данным на 8:50, в Уфу экстренно приземлились семь лайнеров, следовавших по другим маршрутам. Четыре борта уже смогли продолжить полёт до пункта назначения, а три всё ещё ждут разрешения на вылет.

Среди "застрявших" - Airbus A-320, летевший из Ташкента в Нижний Новгород, ещё один A-320 рейса S7 из Антальи в московское Домодедово, а также Boeing 737-800 Utair, который направлялся из Сочи в московский Внуково.

Пассажирам задержанных рейсов, согласно Федеральным авиационным правилам, выдают прохладительные напитки и горячую еду. При длительном ожидании людей размещают в гостиницах.

Аэропорт рекомендует пассажирам отслеживать актуальный статус рейсов и быть на связи с представителями авиакомпаний.

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Автор: Семен Подгорный