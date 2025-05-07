Выяснились подробности избиения 17-летней девушки сверстницей в Башкирии

10:03, 07 май 2025

В Балтачевском районе Башкирии две 17-летние студентки колледжа устроили драку около кафе «Облако» ночью 20 апреля. Видео избиения, где одна девушка сидит на лежащей сверстнице и методично наносит удары по лицу, 6 мая распространилось по группам в соцсетях республики. По факту инцидента Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Ночная разборка, попавшая на видео, оказалась финальным аккордом конфликта между двумя землячками из села Старобалтачево. Обе девушки учатся в одном колледже в Уфе - Алина Г. на втором курсе, а её оппонентка Майя на первом. На выходные они приехали в родное село и отправились развлекаться в ночное кафе.

На кадрах, снятых около трёх часов ночи, запечатлён момент, когда одна участница конфликта уже одержала верх. «Ты чего прицепилась ко мне?!» - кричит она, продолжая наносить удары даже после того, как жертва, похоже, потеряла сознание. Примечательно, что свидетели происходящего не вмешивались, предпочитая документировать избиение на камеры мобильных телефонов.

Родители обеих участниц драки узнали о произошедшем только утром, когда дочери вернулись домой с видимыми повреждениями. Не сговариваясь, взрослые отправились в полицию писать заявления друг на друга, каждый уверенный, что именно его ребёнок пострадал сильнее.

«На следующее утро родители пришли с взаимными претензиями. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, обе девушки будут её проходить. Но возникает вопрос - почему несовершеннолетние находились в ночном заведении в три часа ночи без родителей, да ещё и употребляли алкоголь?» - рассказал источник, знакомый с обстоятельствами дела.

Последствия ночной потасовки оказались серьёзными - Алина попала в больницу с переломом носа, травмой лица и шеи, а также множественными ссадинами. На данный момент именно она считается потерпевшей в этой истории.

Что стало причиной жестокой драки - доподлинно неизвестно. По одной версии, Майя атаковала свою землячку без видимых причин. По другой - между девушками давно существовала неприязнь, которая обострилась после совместного употребления алкоголя.

В отношении родителей обеих участниц драки полиция составила административные протоколы по статье о неисполнении родительских обязанностей. В отделе МВД по Балтачевскому району зарегистрирован материал по факту нанесения побоев.

После того как видеозапись инцидента попала в интернет и вызвала общественный резонанс, к расследованию подключился Следственный комитет. Ведомство приняло решение возбудить уголовное дело о хулиганстве.

«В настоящее время организован комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего», - официально сообщили в СКР по Башкирии.

Пользователи социальных сетей активно комментируют произошедшее, требуя для нападавшей максимально строгого наказания. Однако правоохранители подчёркивают, что окончательные выводы можно будет сделать только после проведения всех необходимых экспертиз и выяснения полной картины происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео