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В Уфе 14-летняя девочка застряла рукой в сиденье авто, пытаясь достать телефон

В Уфе 14-летняя девочка застряла рукой в сиденье авто, пытаясь достать телефон

16:12, 07 май 2025

В Уфе 14-летняя девочка попала в необычный плен - её рука оказалась зажата между сиденьем и подлокотником автомобиля родителей. Об инциденте сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.

Подросток пыталась достать упавший в щель телефон, но конечность оказалась крепко зажата. На выручку прибыли специалисты поисково-спасательного отряда, которые действовали оперативно - демонтировали переднее сиденье, приподняли его и освободили руку школьницы.

К счастью, юная пленница не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась. Спасательная операция завершилась успешно, а телефон вернулся к владелице.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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