В Башкирии водитель Renault Logan погиб после столкновения с ВАЗ-2114

22:20, 07 май 2025

Смертельная авария произошла вечером в среду, 7 мая, на 45-м километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы в Туймазинском районе Башкирии. По информации республиканской госавтоинспекции, 44-летняя автоледи на Renault Logan не справилась с управлением на затяжном повороте и выехала на встречку, где протаранила ВАЗ-2114.

От сильного удара французский седан вспыхнул как спичка, а отечественная легковушка улетела в кювет. За рулём "четырнадцатой" находился 45-летний мужчина - он получил тяжёлые травмы и скончался до прибытия медиков.

Женщину-водителя Renault с серьёзными травмами доставили в больницу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы, выясняющие все обстоятельства трагедии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Водитель автомобиля врезался в электроопору в Башкирии

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ