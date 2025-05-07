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В Башкирии за сутки в пожарах погибли два человека

В Башкирии за сутки в пожарах погибли два человека

22:29, 07 май 2025

В Башкирии за 24 часа произошли два смертельных пожара, унесших жизни двух человек. Информацию подтвердили в республиканском управлении МЧС.

Первая трагедия случилась в селе Новонагаево Краснокамского района. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме, где пламя охватило полы и оконную раму кухонного помещения. Прибывшие на место спасатели в одной из комнат обнаружили безжизненное тело 59-летнего хозяина. Что стало причиной возгорания - выясняется.

Второй инцидент произошел поздним вечером в деревне Калуево Учалинского района. Здесь пламя поглотило сразу несколько строений: бревенчатый сарай, баню, жилой дом и хозяйственную постройку. При тушении сарая сотрудники добровольной пожарной команды и Госкомитета РБ по ЧС наткнулись на тело погибшего мужчины. Дознаватели МЧС предварительно установили, что причиной бедствия, скорее всего, стала неосторожность при курении - загорелось сено. Специалисты продолжают работу на месте происшествия.

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Пожар в Башкирии: в селе Сафарово погиб мужчина

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Пожар в Башкирии: в селе Сафарово погиб мужчина
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Краснокамский район Учалинский район пожар в Краснокамском районе пожар в Учалинском районе
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