Спасатели Башкирии помогли двум туристам, перевернувшимся на байдарках

22:58, 08 май 2025

Двое туристов оказались в воде после того, как их байдарки перевернулись во время сплава по реке Сакмар в Зилаирском районе Башкирии. Инцидент произошел с участниками туристической группы из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Группа из 24 человек передвигалась на 14 байдарках. Двое мужчин не смогли справиться с сильным течением реки. Дежурные спасатели госкомитета РБ по ЧС тут же отреагировали на происшествие и помогли туристам выбраться из воды.

В результате инцидента никто из участников сплава не пострадал. Спасательная операция прошла успешно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС