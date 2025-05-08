Спасатели Башкирии помогли двум туристам, перевернувшимся на байдарках
22:58, 08 май 2025
Двое туристов оказались в воде после того, как их байдарки перевернулись во время сплава по реке Сакмар в Зилаирском районе Башкирии. Инцидент произошел с участниками туристической группы из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
Группа из 24 человек передвигалась на 14 байдарках. Двое мужчин не смогли справиться с сильным течением реки. Дежурные спасатели госкомитета РБ по ЧС тут же отреагировали на происшествие и помогли туристам выбраться из воды.
В результате инцидента никто из участников сплава не пострадал. Спасательная операция прошла успешно.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Пятеро туристов на байдарках перевернулись на Айгирских порогах в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии оползень перекрыл маршрут для сплавов на Инзере
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ночью на реке перевернулся катамаран с людьми
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сплав по реке Инзер обернулся трагедией