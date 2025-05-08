Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Спасатели Башкирии помогли двум туристам, перевернувшимся на байдарках

Спасатели Башкирии помогли двум туристам, перевернувшимся на байдарках

22:58, 08 май 2025

Двое туристов оказались в воде после того, как их байдарки перевернулись во время сплава по реке Сакмар в Зилаирском районе Башкирии. Инцидент произошел с участниками туристической группы из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Группа из 24 человек передвигалась на 14 байдарках. Двое мужчин не смогли справиться с сильным течением реки. Дежурные спасатели госкомитета РБ по ЧС тут же отреагировали на происшествие и помогли туристам выбраться из воды.

В результате инцидента никто из участников сплава не пострадал. Спасательная операция прошла успешно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Пятеро туристов на байдарках перевернулись на Айгирских порогах в Башкирии

Читайте также:

Пятеро туристов на байдарках перевернулись на Айгирских порогах в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Зилаирский район происшествия в Зилаирском районе
Читайте также

Пятеро туристов на байдарках перевернулись на Айгирских порогах в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Пятеро туристов на байдарках перевернулись на Айгирских порогах в Башкирии
В Башкирии оползень перекрыл маршрут для сплавов на Инзере
Происшествия в Башкирии
В Башкирии оползень перекрыл маршрут для сплавов на Инзере
В Башкирии ночью на реке перевернулся катамаран с людьми
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ночью на реке перевернулся катамаран с людьми
В Башкирии сплав по реке Инзер обернулся трагедией
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сплав по реке Инзер обернулся трагедией


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен