Студента колледжа в Уфе поймали за управлением автомобилем без прав
23:26, 08 май 2025
Накануне на улице Революционная в Уфе экипаж ДПС остановил ВАЗ-2110, вызвавший подозрения инспекторов. За рулем оказался несовершеннолетний студент колледжа, который не имел водительских прав. Кроме того, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.
Как сообщили в ГАИ Уфы, родителей юного водителя ждет административная ответственность за ненадлежащее воспитание ребенка. Сам подросток также получил протокол за управление транспортным средством без прав. Номерные знаки с автомобиля изъяты, а "десятку" отправили на штрафстоянку.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
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