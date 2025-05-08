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Студента колледжа в Уфе поймали за управлением автомобилем без прав

Студента колледжа в Уфе поймали за управлением автомобилем без прав

23:26, 08 май 2025

Накануне на улице Революционная в Уфе экипаж ДПС остановил ВАЗ-2110, вызвавший подозрения инспекторов. За рулем оказался несовершеннолетний студент колледжа, который не имел водительских прав. Кроме того, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

Как сообщили в ГАИ Уфы, родителей юного водителя ждет административная ответственность за ненадлежащее воспитание ребенка. Сам подросток также получил протокол за управление транспортным средством без прав. Номерные знаки с автомобиля изъяты, а "десятку" отправили на штрафстоянку.

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ГИБДД Башкирии объявила тотальную охоту на водителей

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа гаи
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