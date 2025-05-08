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Рейс Красноярск-Уфа совершил посадку с неисправными датчиками топлива

Рейс Красноярск-Уфа совершил посадку с неисправными датчиками топлива

23:43, 08 май 2025

У пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс из Красноярска в Уфу, при снижении обнаружились проблемы с топливной системой. Инцидент произошел 7 мая в зоне ответственности Самарского регионального центра ЕС ОрВД, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Командир воздушного судна доложил о некорректных показаниях измерителей топлива. Несмотря на выявленную неисправность, экипаж принял решение не объявлять сигналы «Срочность» и «Бедствие». Пилоты запросили лишь спрямление маршрута до аэропорта назначения.

Лайнер благополучно приземлился в уфимском аэропорту, где технические специалисты незамедлительно провели осмотр воздушного судна для выявления причин неполадок в топливной системе.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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