В Уфе на улице Перевалочной при пожаре пострадал 51-летний мужчина
21:23, 09 май 2025
В Уфе 51-летний мужчина пострадал при пожаре в двухэтажном доме на улице Перевалочной. Инцидент произошел ночью в одной из комнат на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
Пожарные прибыли оперативно и локализовали открытое горение всего за восемь минут. Несмотря на это, мужчина успел отравиться угарным газом и был срочно доставлен в городскую больницу №21.
В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает дознаватель МЧС, который выясняет обстоятельства и причины возгорания в жилом помещении.
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