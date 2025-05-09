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В Уфе на улице Перевалочной при пожаре пострадал 51-летний мужчина

В Уфе на улице Перевалочной при пожаре пострадал 51-летний мужчина

21:23, 09 май 2025

В Уфе 51-летний мужчина пострадал при пожаре в двухэтажном доме на улице Перевалочной. Инцидент произошел ночью в одной из комнат на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Пожарные прибыли оперативно и локализовали открытое горение всего за восемь минут. Несмотря на это, мужчина успел отравиться угарным газом и был срочно доставлен в городскую больницу №21.

В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает дознаватель МЧС, который выясняет обстоятельства и причины возгорания в жилом помещении.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар в Уфе
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