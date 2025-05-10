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На трассе в Башкирии Opel слетел в кювет: 20-летний парень погиб, трое в больнице

На трассе в Башкирии Opel слетел в кювет: 20-летний парень погиб, трое в больнице

11:35, 10 май 2025

На 163-м километре трассы Уфа-Оренбург в Салавате случилось смертельное ДТП. Легковушка Opel Astra на высокой скорости вылетела с дороги и опрокинулась в кювете. В результате аварии один человек погиб, ещё трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Трагедия произошла сегодня, 10 мая. Прибывшие спасатели обесточили автомобиль и помогли извлечь из покорёженного металла троих пострадавших. Мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. К сожалению, для 20-летнего пассажира помощь пришла слишком поздно - он скончался на месте происшествия.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее столкновение КАМАЗа и Lada Granta на трассе Уфа-Оренбург унесло жизни двух человек. Авария произошла недалеко от Салавата, водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Салават происшествия в Салавате ДТП в Салавате
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